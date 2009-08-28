Запах свіжоскошеної трави знімає стрес

У свіжоскошеній траві виявлено речовини, що діють на певні відділи мозку, викликаючи відчуття благополуччя і розслаблення, повідомили австралійські вчені.

Цей запах ефективний у боротьбі зі стресом, додали дослідники. На основі цих речовин вони створили фармакологічно активний ароматизатор, повідомляє Telegraph.

Ідея створення такого ароматизатора прийшла Ніку Лавідісу з Університету Куїнсленд у Брісбені під час подорожі в американський Національний парк Йосеміті.

Дослідження, проведені Лавідісом з колегами, показали, що хімічні речовини зі свіжоскошеної трави безпосередньо впливають на мигдалину і гіпокамп - структури мозку, відповідальні за формування емоцій і регуляцію поведінки в стресових ситуаціях.

При хронічному стресі в гіпокампі зменшується кількість зв`язків між нервовими клітинами, що призводить до порушень пам`яті.

На основі трьох речовин, що виділяються при зрізанні газонної трави, вчені створили ароматизатор, що отримав назву Serenascent. Процес його розробки зайняв сім років. Експерименти на мишах показали, що запах цього ароматизатора запобігає викликаному хронічним стресом пошкодженню гіпокампу, розповіли вчені.

Як пише видання, протягом найближчого місяця почнеться промислове виробництво Serenascent у вигляді аерозолю для приміщень і постільної білизни. Ціна одного флакона складе близько 4 фунтів стерлінгів (приблизно 6 доларів).

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