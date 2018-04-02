Чому їжу потрібно довго жувати?

Індійські йоги і тибетські лами ще в давнину рекомендували: рідку їжу жувати, а тверду - пити.

Дотримуючись такого девізу, їжу потрібно довго жувати, навіть молоко, соки, компоти пережовувати не менше 30 разів, а тверду їжу - не менше 70-100 разів. Тверду їжу жувати доти, доки не стане рідкою.

У разі поспішної їди центр насичення не встигає включитися в процес. Для цього потрібно 25-30 хв. Скільки б ви не з`їли за цей час, відчуття насичення прийде пізніше. Що довше пережовується їжа, то менше її потрібно для досягнення відчуття насичення.

Активне довготривале жування їжі поліпшує кровообіг головного мозку, оздоровлює носоглотку і ясна, захищає зуби від карієсу (слина нейтралізує кислоти і цукор їжі). А найголовніше - в ротовій порожнині достатньою мірою здійснюється перший етап травлення: слина обволікає маленькі частинки їжі і під дією її ферменту – птіаліну, полісахариди розпадаються до дисахаридів. Дисахариди в тонкій кишці легко розпадаються до моносахаридів (глюкоза, фруктоза).

Добре розжовані білкові та жирові частинки їжі ефективніше розщепляться в травному тракті під дією ферментів до амінокислот і жирних кислот. При цьому всі складові їжі ліпше засвояться організмом і піде їх менше в шлаки.

Метод довготривалого жування їжі пропагував американський фізіолог Х.Флетчер на початку минулого століття. У 44-річному віці в нього була низка недуг: надмірна маса тіла, хвороби серця і судин, турбував шлунок.

Він перейшов на метод довготривалого жування їжі. Коли жував їжу більш як 100 разів, то помітив, що вона, максимально насичена слиною, непомітно зникала з ротової порожнини. Він здивувався, що йому вистачало в 3 рази менше їжі, ніж раніше. За деякий час у нього нормалізувалася маса тіла, зникли хвороби. Він щодня почав займатися фізичними вправами і, як в юності, набув спортивного вигляду.

Х.Флетчер в американській військовій академії зробив переконливий дослід, в якому брали участь 2 групи людей: огрядні офіцери і худі солдати. Раціон харчування для тих і тих був однаковим. Х.Флетчер стежив за тим, щоб вони довго жували їжу. Тільки завдяки довготривалому жуванню їжі офіцери схудли, а солдати поправились.

Послідовником цього методу був американський мільйонер Джон Д.Рокфеллер, який дожив до 98 років.

Останніми роками в Англії з`явилися клуби довготривалого жування їжі, про що повідомляли ЗМІ.

Особливо рекомендується дотримуватись методу довготривалого жування їжі людям із захворюванням травного тракту та людям старшого віку. Однак і молодим здоровим людям цей метод буде корисним.

Фахівці стверджують: пережуйте їжу 50 разів і шлунок не буде хворіти, а пережуєте 100 разів - проживете 100 років.

Звичайно, крім раціонального харчування і правильного жування їжі для здоров`я потрібні й фізичні вправи, зокрема, такі, які сприяють кращому травленню їжі і поліпшують функцію внутрішніх органів. Зокрема рекомендуються 2 вправи, які можна виконувати влітку відразу після сну натще:

1. Лежачи на спині, долонями масажувати живіт: 42 кола за часовою стрілкою і 42-проти. Досягнувши долонями верхньої ділянки живота, поставити їх ребром і нутрощі відтискати вниз, а досягнувши долонями нижньої ділянки, відтискати нутрощі доверху. Ця вправа допомагає позбутися запору, коліту, масажуються внутрішні органи, внаслідок чого поліпшується кровообіг у них і їхні функції.

2. Лежачи на спині, вдихати носом і при цьому якомога дужче надути живіт. Далі вдвічі довше видихати через рот (губи складені трубкою) зі звуком “фу-фу-фу”... При цьому передня стінка живота втягується до хребта.

Таких вдихів-видихів зробити 22 або 42.

Виконання цієї вправи, крім поліпшення діяльності внутрішніх органів, допомагає у лікуванні бронхіту, астми, стенокардії. Огрядні люди, виконуючи цю вправу щодня, худнуть.