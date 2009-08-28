Погода на вихідні

Завтра вночі на півночі Лівобережжя, у центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями очікується невеликий дощ, гроза, у другій половині дня на крайньому заході короткочасні дощі, грози, в окремих районах град; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у другій половині дня на крайньому заході місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-20°, вдень 25-30°, на півдні та Закарпатті до 32°, у східній частині 23-28°.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.