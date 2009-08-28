На Черкащині збільшилась кількість викидів шкідливих речовин

У січні-червні 2009 року з підприємств Черкаської області в атмосферу потрапило 27,3 тисячі тонн забруднюючих і шкідливих речовин, що на 30% більше відповідного періоду минулого року.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Черкаській області, із загальної кількості шкідливих викидів 5,1 тис. тонн (18,8%) становлять метан (5018 тонн) і оксид азоту (109 тонн), які належать до парникових газів. Окрім цих речовин, в атмосферу викинуто 1,4 млн. тонн діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

У січні-червні найбільше шкідливих речовин і парникових газів потрапило в атмосферу від підприємств Черкас і Канівського району - 17487,1 тонн і 2164 тонн відповідно, що на 61,5% і 204,3% більше відповідного періоду минулого року.