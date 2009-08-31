Кремлівська дієта провокує інсульт

Низьковуглеводні дієти, такі як "кремлівська" або дієта Аткінса, засновані на споживанні переважно м`яса, риби і сира, стали надзвичайно популярними останніми роками. Проте їх довгострокові ефекти були практично не вивчені.

Зацікавлені повідомленнями про численні інфаркти у прихильників таких дієт, дослідники з Гарвардського університету провели експеримент на лабораторних мишах. Одна група тварин харчувалася звичайним повноцінним по складу кормом, друга одержувала їжу, багату жирами, а третя - низьковуглеводну дієту з високим вмістом білка.

Після 12 тижнів виявилось, що низьковуглеводна дієта знизила масу мишей, ніяк не вплинула на вміст холестерину в крові, проте на 15 відсотків збільшила атеросклерозні ураження артерій в порівнянні зі звичайною їжею. У мишей, що споживали жирну їжу, атеросклерозні бляшки збільшилися на дев`ять відсотків.

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