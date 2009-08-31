Невпевненість у роботі шкодить здоров'ю

Нестабільність ринку праці і відсутність гарантій на робочу зайнятість є серйозними загрозами для здоров`я населення, відповідно до нового дослідження Університету Мичигану і Каліфорнійського університету /США/.

Експерти використовували багаторічні дані з двох національних репрезентативних вибірок, що включали понад 1 тис. 700 чоловік, з метою визначити дію на здоров`я громадян труднощів на ринку вакансій, окремо від випадків фактичного звільнення. Як стверджується в огляді, останнім часом драматичні зміни на ринку праці ослабили зв`язок між працедавцями і претендентами, і привели до серйозного погіршення здоров`я працівників – навіть більшою мірою, ніж куріння або діагностована гіпертонія.

Підраховано, що, щонайменше, 18% опитаних співробітників сумніваються в можливості залишитися на своєму нинішньому робочому місці, а 5% постійно відчувають тривогу з цієї причини. Для точнішого корегування результатів медики розглядали ознаки песимізму, негативного настрою, неврозу, а також звернули увагу на такі чинники як сімейний стан, освіту і характеристики роботи.

Фахівці були здивовані, що високі рівні невпевненості в трудовій зайнятості тісніше пов`язані із здоров`ям, ніж безробіття або втрата робочого місця. Психологи виявили цілий ряд причин даної асоціації: це і невизначеність в майбутньому, нездатність до ухвалення рішень, відсутність організованості робочих обов`язків і підтримки з боку начальника і колег.

ami-tass.ru