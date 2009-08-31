У Донецькій області за півроку усиновлено 269 дітей-сиріт
10:21, 31 серпня 2009Країна
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Взяли під опіку 702 дитини
У Донецькій області за перше півріччя 2009 року усиновлено 269 дітей-сиріт, що на 4,7% більше, ніж усиновлено за аналогічний період минулого 2008 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної ради.
Згідно з повідомленням, з всіх усиновлених дітей громадяни України взяли під опіку 702 дитини.
Також за цей період в регіоні було створено 19 прийомних сімей, в яких виховуються 42 дитини.
Крім того, відкрито дитячий будинок сімейного типу в місті Донецьку, в який влаштовано 14 дітей.
У прес-службі зазначили, що загалом в області в даний час діє 16 дитячих будинків сімейного типу і 213 прийомних сімей, в яких виховуються 430 дітей-сиріт.
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