У Донецькій області за півроку усиновлено 269 дітей-сиріт

У Донецькій області за перше півріччя 2009 року усиновлено 269 дітей-сиріт, що на 4,7% більше, ніж усиновлено за аналогічний період минулого 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної ради.

Згідно з повідомленням, з всіх усиновлених дітей громадяни України взяли під опіку 702 дитини.

Також за цей період в регіоні було створено 19 прийомних сімей, в яких виховуються 42 дитини.

Крім того, відкрито дитячий будинок сімейного типу в місті Донецьку, в який влаштовано 14 дітей.

У прес-службі зазначили, що загалом в області в даний час діє 16 дитячих будинків сімейного типу і 213 прийомних сімей, в яких виховуються 430 дітей-сиріт.