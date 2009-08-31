Президент присвоїв 386 військовому госпіталю ім’я Святителя Луки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв 386-му військовому госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону ім’я Святителя Луки (професора В.Ф.Войно-Ясенецького). Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави. “Присвоїти 386 військовому госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону ім`я Святителя Луки (професора В.Ф.Войно-Ясенецького) і надалі іменувати його – 386 військовий госпіталь імені Святителя Луки (професора В.Ф.Войно-Ясенецького) Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону”, - зазначається в указі. Госпіталю присвоєно ім’я Святителя Луки з метою вшанування пам`яті Володимира Войно-Ясенецького (Святителя Луки) – видатного релігійного діяча, знаменитого хірурга та враховуючи високий професіоналізм, вагомий внесок у зміцнення здоров`я військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил України особового складу 386 військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону.

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