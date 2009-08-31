У Вінниці на 10 га землі запроваджено карантин через амброзію

У Вінниці на 10 га землі запроваджено карантин через рослинність, яка шкідливо впливає на здоров’я людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, карантинний режим запроваджено на територіях, де ростуть полинолиста амброзія та борщівник Сосновського. Ці рослини, а також пух в період цвітіння тополі, - шкодять здоров`ю людини. На території міста було визначено площі загального земельного користування, які вважаються осередками розповсюдження амброзії та борщівника, - їх площа в сукупності становить близько 10 га.

За словами першого заступника головного держсанлікаря м. Вінниці Олександра МЕЛЬНИКА, цьогоріч вже здійснено покоси амброзії та борщівника на територіях Олієжиркомбінату, залізничних насипів, міських загальноосвітніх шкіл, Хлібоприймального комбінату №2, вул. Немирівське шосе, вулиці Чорновола та інших територій, на яких були виявлені осередки цих небезпечних для здоров`я людини рослин.

Також спільно з МКП «Вінницязеленбуд» та ТОВ «Озон-Інтеріум» при дотриманні вимог правил техніки безпеки та охорони праці із застосуванням засобів індивідуального захисту прийнято рішення здійснити знищення рослин за допомогою перекопування або переорювання ґрунту з подальшим висіванням на цих ділянках газонних трав, викопування рослин із коренями і знищення їх спалюванням або захороненням у санітарних ямах та використання гербіциду «Лінтур» в межах чітко визначених територій, на яких встановлено карантин з амброзії.

Довідка УНІАН. Квітковий пилок амброзії шкідливий для людини. В період цвітіння (з середини липня до настання осінніх заморозків) серед населення спостерігається алергійне захворювання - амброзійний поліноз. Пилок амброзії, потрапляючи у ніс та бронхи, - викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла, спостерігається різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що спричиняє напади бронхіальної астми.

Борщівник Сосновського багатий на фотоактивні сполуки, тому він призводить до опіків. Через 1-2 дні пошкоджена поверхня тіла досягає декількох сантиметрів, важко гоїться, загострює інші шкірні захворювання.