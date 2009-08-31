Імовірні наслідки аборту

Після операції зі штучного переривання вагітності можна чекати низки негативних наслідків, одним з них є ознаки залишкової плодової тканини, правда, таке може відбутися і після пологів, і після мимовільного викидня.

У цьому випадку жінка відчуває біль у животі, у спині, органах малого тазу, можна чекати на появу рясних і тривалих кровотеч, які можуть стати причиною шоку.

Тому слід уважно стежити за супутньою симптоматикою, яка може виражатися у пришвидшеному пульсі, зайвій пітливості, клейкості шкіри, запамороченнях, непритомних станах.

При проведенні тазового обстеження можна виявити збільшену матку, при цьому вона м`яка і болісна.

А в зовнішньому зіві (цервикальному каналі) можна побачити тканину.

Інфікування організму часто супроводжується ознаками наявності залишкової плодової тканини в матці, яка є родючим грунтом для розвитку і росту кількості бактерій.

Слід зазначити, що при проведенні вакуум-аспірації такі ускладнення спостерігаються украй рідко, чого не скажеш про стани після мимовільних і нелегальних абортів.

При вакуум-аспірації може розвинутися накопичення згустків крові у порожнині матки, що приводить до посилення болей, які заявляють про себе вже протягом першої години після переривання вагітності.

При обстеженні виявляється збільшення, напруженість, хворобливість матки, але кровотечі в цьому випадку відсутні зовсім або ж досить вони незначні.

У таких випадках залишкова тканина або згустки крові видаляються за допомогою проведення вакуум-аспірації або кюретажа, а в цілях підтримки м`язового тонусу матки, її здатності виганяти залишки і згустки крові, жінці вводять спеціальні медичні препарати на основі окситоцина.

www.gen.su