Диня заспокоює нерви

Диня замінить вишуканий десерт і швидко вгамує голод. Але на відміну від шкідливих солодощів, вона поліпшить травлення.

При цьому корисна диня повинна бути по-справжньому зрілою. При виборі дині треба звернути увагу на хвостик. Також придивитися і до сіточки на шкірці: коли вона широка, диня, як правило, не дуже солодка.

Соковита, цукрова м`якоть багата корисними речовинами. Всього 150 г дині дає організму добову норму фолієвої кислоти. А якщо їсти диню регулярно, то сон стане міцнішим, зникне нервозність, адже в дині міститься багато магнію, який допомагає в стабілізації проведення нервового імпульсу.

Динна клітковина дуже ніжна. Вона покращує роботу кишечника, а також допомагає збирати всі токсичні речовини, що знаходяться в шлунково-кишковому тракті.

Саме через клітковину лікарі рекомендують їсти диню окремо від інших продуктів. Але виключення можливі: наприклад, універсальний соус із дині. Треба зрізати м`якоть дині, натерти на терці і змішати зі сметаною. Посолити, додати червоний перець чилі та трохи лимонного соку. Такий соус додасть ніжний смаковий відтінок будь-якому м`ясу, а крім того, з динною заправкою важка їжа засвоїться краще і швидше.

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