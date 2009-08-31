У Житомирі передано інвалідам 26 інвалідних візків

В рамках міської програми соціального захисту населення «Турбота» підопічні Житомирського міського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян отримали засоби пересування та реабілітації, зокрема 26 інвалідних візків, милиці та ходунки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

За словами заступника Житомирського міського голови Ігоря ГУНДИЧА, інвалідам міста «вручено не помпезні подарунки, а речі, які допоможуть цим людям з обмеженими можливостями краще почуватися в суспільстві».

«Інвалідні візки передано тим, хто наразі потребує їх найбільше», - зазначив заступник Житомирського міського голови».

І.ГУНДИЧ розповів, що також в рамках згаданої програми наразі у Житомирі триває розпочате за ініціативи керівництва міськради надання безкоштовних обідів, продуктів харчування, одягу та безкоштовних послуг перукарень для малозабезпечених громадян. «Такими послугами вже скористалося близько тисячі житомирян згаданої категорії», - додав він.

Загалом на обліку у Житомирському міському територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян перебуває понад 2 тис. житомирян.