Фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” провів прес-тур з проблем захворюваності на туберкульоз у пенітенціарній системі

27 серпня Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” у партнерстві з Державним департаментом з питань виконання покарань провів прес-тур з проблеми захворюваності на туберкульоз у пенітенціарній системі України. Подія відбулася в рамках створеного фондом Клубу соціальної журналістики.

Завдяки впровадженню заходів щодо протидії туберкульозу захворюваність на туберкульоз в установах кримінально-виконавчої служби зменшилась у 5 разів за останні 10 років, а за 6 місяців 2009 р. залишилася на попередньому рівні у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. (у 2009 р. – показник захворюваності – 535,5 людей на 100 тис. населення, у 2008 р. – 540,5 людей).

У 2008 р. у слідчих ізоляторах знаходилось 2257 осіб, хворих на туберкульоз, 168 з них захворіло під час перебування в СІЗО.

Результатом перевірок слідчих ізоляторів усіх регіонів України, що затверджені відповідними головними державними санітарними лікарями територіальних органів охорони здоров’я, свідчать про те, що усі тимчасові інфекційні ізолятори створені із порушенням протиепідемічних вимог, що призводить до порушення протиепідемічного режиму та розповсюдження туберкульозу серед інших ув’язнених, персоналу установ, працівників слідства, прокуратури, адвокатів та населення в цілому. Фото Олександра Синиці / УНІАН