Педіатр пропонує вакцинувати дітей лише від дійсно небезпечних інфекцій

Дітей треба вакцинувати лише від дійсно небезпечних інфекцій, таких як дифтерія, правець, поліємієліт, а всі інші проводити за епідемічними показаннями та за бажанням людини, заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН кандидат медичних наук, виконавчий директор Асоціації гомеопатів України, педіатр Зоя ДЕРГАЧОВА.

За її словами, щеплення - це “операція на імунній системі”, тому, як і до будь-якої операції, до вакцинації слід готуватися.

Перед тим, як вакцинувати дитину (навіть, якщо вона здорова), З.ДЕРГАЧОВА радить, насамперед, дослідити титр антитіл до тих інфекцій, проти яких будуть вакцинувати, тому що в дитини уже може бути захисний титр антитіл.

“Він може отримати його від матері. Слід також дослідити імунограму – чи зможе імунітет адекватно відповісти на введення вакцини чи здоровий імунітет? Третій показник – імуноглобулін Є – найдоступніший маркер алергічної реакції миттєвого типу. Його можна елементарно зробити у будь-якій лабораторії, і останнє - обов’язково здати аналізи крові та сечі”, - сказала педіатр, наголосивши, що лише після цього можна вирішувати питання, чи треба вакцинувати дитину.

“Якщо дитині було зроблено щеплення, бажано у цей час дитину не відправляти у садок чи школу, потримати вдома, обмежити споживання білкової їжі – яловичини, яєць тощо,” – застерігає З.ДЕРГАЧОВА і радить страхувати дитину на випадок поствакцинальних ускладнень.

На її переконання, вакцинацію треба проводити лише індивідуально - в умовах поліклініки, а не масово у дитячих колективах, вакцинувати лише здорових дітей після ретельного дослідження, а також прогнозувати імовірність поствакцинальних ускладнень.

За її словами, до побічних поствакцинальних ефектів належать “усі зміни органів та тканин, які виходять за межі норми протягом місяця”.

З.ДЕРГАЧОВА зазначила, що видами побічних ефектів є фармакологічна дія вакцин (зумовлює зміни у різних органах, зокрема у серцево-судинній системі, ендокринній, дихальній системах), інфекційний процес (обумовлений тим, що у живих вакцинах збережена часткова вірулентність).

Також, за її словами, вакцини можуть мати тумарогенну дію, яка відтермінована на місяці і роки) і несе онкогенну небезпеку.