Сумщина: чоловік випив сірчану кислоту замість горілки

У селі Юрівка Конотопського району Сумської області до лікарні потрапили двоє чоловіків, один з яких випив сірчану кислоту, а інший – розчин оцту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Сумській області, один з чоловіків, що переплутав горілку з сірчаною кислотою, отримав важкий опік стравоходу.

Його односелець проходить лікування з діагнозом «хімічний опік I-II ступенів слизової порожнини рота та стравоходу» після того, як замість спиртного напою випив розчин оцту.