Сумщина: чоловік випив сірчану кислоту замість горілки
17:43, 31 серпня 2009Країна
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У лікарні з тяжкими опіками стравоходу
У селі Юрівка Конотопського району Сумської області до лікарні потрапили двоє чоловіків, один з яких випив сірчану кислоту, а інший – розчин оцту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Сумській області, один з чоловіків, що переплутав горілку з сірчаною кислотою, отримав важкий опік стравоходу.
Його односелець проходить лікування з діагнозом «хімічний опік I-II ступенів слизової порожнини рота та стравоходу» після того, як замість спиртного напою випив розчин оцту.
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