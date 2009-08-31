Використання «Пентаксиму» є безпечним - МОЗ України

У Міністерстві охорони здоров’я України переконують, що використання вакцини «Пентаксим» є безпечним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, з 2003 року в Україні «Пентаксимом» було вакциновано 490 тисячі 244 дитини. При використанні вакцини у 2008 році частота післявакцинальних місцевих реакцій становила 0,6% (із них сильних – 0,002%) та загальних - 0,5% (із них сильних – 0,02%). За перше півріччя 2009 року вакциновано 320 тис. 013 дітей, у яких місцеві післявакцинальні реакції становили 0,5%, загальні – 0,4%. В міністерстві наголошують, що зазначені показники післявакцинальних реакцій не перевищують показників якості, затверджених нормативною базою України.

У 2008 році запропонована вакцинація дітей у три місяці вакциною “Пентаксим”, у 2009 р. – у три та чотири місяці, відповідно до Календаря профщеплень.

МОЗ підкреслює, що світовий досвід застосування подібних вакцин підтверджує їх достатньо високу імуногенність та значно меншу реактогенність, у порівнянні з препаратами із цільноклітинним кашлюковим компонентом. Ефективність та безпека вакцини підтверджена при проведенні клінічних досліджень в таких розвинутих країнах світу як Франція, Бельгія, Англія. Також в МОЗ зазначають, що виробництво відповідає міжнародним стандартам, має Європейський сертифікат GMP.

У міністерстві повідомили, що вакцина «Пентаксим» застосовується з 1997 р. у Швеції, з 1998 р. – у Франції. За весь час було розповсюджено 76 млн. доз препарату. Він зареєстрований у 92 країнах світу, у тому числі 25 країнах європейської економічної зони.

Вакцина «Пентаксим» належить до сучасних педіатричних комбінованих вакцин, що вміщує безклітинний кашлюковий компонент. Його використання для вакцинації дітей суттєво зменшує ризик таких поствакцинальних реакцій як лихоманка, тривожність, порушення сну, зниження апетиту, біль, почервоніння та ущільнення у місці ін’єкцій, що зумовило їх використання в якості стандарту для масової імунізації дітей розвинених країн світу, таких як США, Канада, країни ЄС, Японія, Скандинавія, Австралія та ін.

Згідно з сучасними науковими даними, вакцинація не пов’язана з синдромом раптової дитячої смерті (СРДС), відзначили в МОЗ. За час застосування вакцини «Пентаксим» випадків СРДС не зареєстровано.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2009 року 4-місячне немовля з села Бахмутське (Артемівський район Донецької області) померло в Донецькій дитячій міськлікарні №1. 14 серпня дитина отримала друге щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213) виробництва Франції. Перше щеплення дитина також одержала вакциною «Пентаксим» цієї самої серії – 10 липня, і реакції на введення вакцини не було.

Проведене медичне розслідування засвідчило, що причиною смерті дитини стали набряк легенів, двостороннє осередкове запалення легенів невстановленої етіології. За попередніми висновками комісії, хвороба і смерть дитини пов`язані з вакцинацією лише за часом.

18 серпня прокурором Артемівського району за фактом смерті немовляти було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником».

26 серпня голова спеціальної комісії Міністерства охорони здоров’я України з розслідування причин смерті дитини Федір ЛАПІЙ повідомив, що вакцинація не була причиною смерті чотиримісячного немовляти в Донецької області. Він наголосив, що розглядалися усі причини, які могли спричинити смерть дитини . “Зараз ще обговорюються питання стосовно інших станів, які могли б зумовити смерть. Є лікарська таємниця, і те, що говориться батькам як законним представникам дитини, не можуть знати усі. Про те, що сталося з дитиною, я не маю права розповідати”, – зазначив Ф.ЛАПІЙ.

За його словами, комісія не виявила жодних порушень у зберіганні чи якості вакцини.