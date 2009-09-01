Скільки кімнат потрібно для здоров'я

Де людині комфортніше жити: у багатоквартирному будинку або в котеджі, на першому поверсі або на 20-му? І скільки квадратних метрів йому потрібно для щастя?

Сьогоднішні соціальні норми - 33 кв. м на самотнього мешканця, 42 кв. м - на двох, а для сім`ї з трьох і більше на людину - по 18 кв. м. Але кількість метрів на душу населення квартири - це далеко не абсолютний показник комфорту. Звичайно, неприємно жити один у одного на голові, але дослідження показують: тіснота сама по собі не справляє ні поганого, ні хорошого впливу, має значення те, з ким ви цю тісноту "ділите", тобто взаємини з оточуючими вас людьми.

Суб`єктивне відчуття нестачі життєвого простору може виникнути і на великій площі, тут багато чого залежить від характеру, темпераменту і навіть від етнокультурных традицій. Наприклад, у кочівників, які звикли до величезних безлюдних просторів, була приказка: "Моєму оку боляче, коли я бачу чужу юрту".

Психологи вважають, що ми здійснюємо помилку, влаштовуючи в найпросторішій кімнаті вітальню. Саме туди ставляться зручні м`які меблі і домашній кінотеатр, і навколо цього центру (як раніше - навколо вогнища) обертається все життя в квартирі. При такій моделі сімейного "всесвіту" недивно, що всі (а головне - діти) практично "живуть" перед телевізором. Адже найбільше приміщення краще якраз перетворити на дитячу: саме діти проводять удома більше всього часу, до того ж, їм дійсно необхідний простір для ігор і руху.

Плануючи щасливе життя в новій квартирі, ми зазвичай не уявляємо собі можливих майбутніх конфліктів, але, на жаль, вони неминучі. Один з головних символів сімейного конфлікту - закриті двері. Але, можливо, якщо у вашого домочадця немає своєї кімнати (а значить, можливості гордо віддалитися, зачинивши двері), то не буде і розбратів в сім`ї?

Психологи стверджують: якраз навпаки. У всьому світі зараз спостерігається тенденція до розділення загальноквартирного простору на індивідуальні зони. Цей процес називають "персоналізацією житла". До організації свого особистого куточка в квартирі прагне не кожен член сім`ї, а тільки той, хто відчуває себе суб`єктом. Наприклад, молода мама з малюком або діти з невеликою різницею у віці можуть мирно уживатися в одній кімнаті, поки один з них не відчує, що йому необхідний індивідуальний простір.

Можливість відособлення, самоізоляції в квартирі кожного, хто цього хоче - ключ до гарної погоди в будинку. Дослідження показують, що бажання мати свій куточок властиве всім людям, незалежно від їх шкали життєвих цінностей, темпераменту і статі (щоправда, жінки зазвичай успішніше знаходять можливість усамітнитися в квартирі). Як не дивно, чим більше в будинку таких місць, що персоналізуються, тим більше часу члени сім`ї спілкуються один з одним.

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