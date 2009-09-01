Британка, яка схудла заради ЕКЗ, завагітніла сама

Мешканка Великобританії змогла зачати самостійно після того, як схудла для проходження процедури штучного запліднення.

35-річна мешканка Саутенда (Southend) Рейчел Дентон (Rachel Denton) важила більше 120 кілограмів. Надмірна вага Дентон сприяла розвитку різних патологій, включаючи полікістоз яєчників і недостатність функції щитовидної залози.

Ухваливши рішення завести ще одну дитину (у Рейчел вже є чотирирічна донька), жінка звернулася до фахівців з планування сім`ї. Лікар порадив Дентон скинути вагу перед проходженням процедури екстракорпорального запліднення.

Протягом року жінка чотири рази на тиждень займалася в спортивному залі, внаслідок чого їй вдалося схуднути понад 50 кілограмів. Коли вага Дентон знизилася до 68 кілограмів, вона із здивуванням виявила, що їй вдалося завагітніти самостійно.

За словами Рейчел Дентон, вона не відразу усвідомила, що вагітна, і продовжувала відвідувати спортивний зал протягом місяця. В даний час термін її вагітності складає 15 тижнів. Поповнення в сім`ї Дентон очікується у середині лютого 2010 року.

medportal.ru