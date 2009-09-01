Отруйні павуки відправили до лікарні ще двох людей
09:48, 01 вересня 2009Країна
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Цього року підвищена активність
У Херсонський області від укусів отруйних павуків постраждали двоє людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, до реанімаційного відділення Скадовської районної лікарні в тяжкому стані доставлена 17-річна дівчина з підозрою на укус павука каракурта. Постраждала є мешканкою Закарпатської області, яка гостювала у смт Лазурне. А в смт Чаплинка до реанімації місцевої лікарні з діагнозом - укус каракурта потрапив 38-річний місцевий мешканець.
Як повідомлялося раніше, цього року в Херсонський області спостерігається підвищена активність отруйних павуків – вже постраждали понад 20 людей.
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