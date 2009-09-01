Нежить - ознака кризи!

Люди, життя яких повне емоцій і стресів, застуджуються частіше - така думка була висловлена на зустрічі Американського Психосоматичного Суспільства.

"Люди щодня контактують з величезним числом мікробів і вірусів. Цей факт, а також те, що стреси ослабляють імунну систему, може легко пояснити той факт, що людина, якій довелося понервувати, має більше шансів простудитися" - вважає автор дослідження, доктор Наталі Хамрік.

114 учасників дослідження заповнювали анкету, за допомогою якої оцінювалися різні "емоційно напружені" події життя типу розлучення, небажаної зміни роботи, смерті близьких або хвороб.

Учасників також опитували щодо їх соціальних відносин: як часто вони спілкуються з родичами, друзями, співробітниками, чи є вони членами релігійної організації.

"Люди, у яких негативно забарвлені моменти життя накладалися на переобтяжений соціальний графік, більш схильні до захворювань, особливо банальних простуд," - вважає доктор Хамрік. "Навіть якщо людина товариська від природи, але графік його переобтяжений, щонайменший стресовий чинник досить, щоб викликати різке падіння імунітету. Чи послідує за цим хвороба - питання біохімії та особистого везіння".

Втім, процентне співвідношення груп, виділених доктором Хамрік, дає надію, що не все людство найближчим часом вимре від простуди. У групі з високою завантаженістю і стресами захворіло 22% пацієнтів, тоді як в групі з низьким рівнем зайнятості стреси спровокували хворобу у 18%. "Якщо ваш робочий графік переобтяжений і немає можливості це змінити, хоча б частіше мийте руки," - радить доктор Хамрік.

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