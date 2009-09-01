Кому не можна їсти баклажанів

Баклажани багаті мінеральними речовинами, перш за все калієм, який нормалізує серцеву діяльність. Крім того, фіолетові плоди містять багато заліза і міді, тому, благотворно впливають на склад крові і покращують колір обличчя.

А ось великою кількістю вітамінів баклажани похвалитися не можуть. У них присутня і аскорбінова кислота, і вітаміни групи В, і каротин, але, на жаль, в невеликій кількості. Зате баклажани — справжня знахідка для тих, хто хоче схуднути. Велика кількість клітковини плюс низька калорійність роблять баклажани чудовим доповненням до будь-якої дієти. Охочим схуднути варто врахувати тільки одне — баклажани із задоволенням вбирають жир, в якому смажаться, і, звичайно ж, після цього перестають бути дієтичними. Але це зовсім не означає, що смажені баклажани під забороною у тих, що худнуть: баклажани вбиратимуть в себе менше олії, якщо нарізані кружечки опустити на 10 хвилин в холодну воду.

Сік баклажана володіє високими бактерицидними властивостями, тому він свого роду «природний антибіотик», який допомагає організму справитися з різними інфекціями. Завдяки цій властивості плоди баклажана здавна використовували для прискорювання загоєння ран. Втім, це далеко не єдине застосування баклажана як ліки.

Незважаючи на те, що баклажани вельми корисні, деяким людям варто від них відмовитися. Якщо у вас виразкова хвороба, загострення гастриту або схильність до розладу шлунку, краще виключити баклажани з свого меню. Річ у тому, що вони містять досить багато клітковини і волокон, які погано перетравлюються, і можуть викликати погіршення самопочуття у людей з хворим шлунком.