Вінниччина: 10% батьків відмовляються від щеплень дітям

У Вінницькій області до 10% батьків відмовляються робити дітям щеплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила головний державний санітарний лікар санітарно-епідеміологічної станції Вінницької області Валентина ЗАЙЦЕВА.

За її словами, останніми роками багато молодих батьків - до 10% - відмовляються роботи немовлятам щеплення, там самим піддаючи їх загрозі захворіти інфекційними хворобами.

Як зазначила В.ЗАЙЦЕВА, можна наводити багато аргументів на користь позитивних та негативних аспектів вакцинації, але зараз для кожного педіатра стоїть одне важливе завдання – досконало вивчати дитячий організм кожної дитини та індивідуально підійти до питання щеплення.

При цьому В.ЗАЙЦЕВА висловила переконання, що щеплення є необхідною процедурою для підтримки імунної системи кожної дитини.

Вона також додала, що на даний час в Україні поширюється епідемія туберкульозу, тому для запобігання цього захворювання потрібно обов’язково робити щеплення БЦЖ.

Як повідомляв УНІАН, в середині серпня цього року в Донецькій області через три дні після другого щеплення вакциною «Пентаксим» померла 4-місячна дитина.

Проведене медичне розслідування засвідчило, що причиною смерті дитини стали набряк легенів, двостороннє осередкове запалення легенів невстановленої етіології. За попередніми висновками комісії, хвороба і смерть дитини пов`язані з вакцинацією лише за часом.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вакцинація не була причиною смерті цього немовляти.

31 серпня у МОЗ висловили занепокоєння тим фактом, що в окремих регіонах відсоток відмов від певних видів щеплень доходить до 40% і переконують, що використання вакцини «Пентаксим» є безпечним.