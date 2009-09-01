Хвороби "лінивого" кишечнику позбуться у сезон овочів

Дуже багато людей страждають від захворювання, на яке тривалий час не звертають уваги. Насправді ж це патологічне порушення, що характеризується затриманням калових мас, небезпечне, оскільки відбувається самоотруєння організму відходами його життєдіяльності. У разі запору посилюються процеси гниття, що прискорює "зношування" слизової оболонки кишечнику, яка так потрібна для його флори, розвивається дисбактеріоз. Люди, які страждають від такого захворювання, відчувають головний біль, задишку, слабкість, сонливість, втомлюваність.

Як же можна запобігти запору і налагодити роботу кишечнику?

Найперше слід пам`ятати про клітковину: треба їсти багато капусти, моркви, буряку, яблук, чорносливу та інших кисло-солодких фруктів. День бажано планувати так, щоб можна було вживати їжу, якщо не кожні дві години, то хоча б в один і то й же час щодоби. Для лікування запорів важлива сезонність: з липня по жовтень можна усунути всі вади в роботі кишечнику, примусити його працювати стабільно і правильно. Тому спробуйте дотримуватися наведених нижче дієт і рекомендацій.

Десятиденна лікувальна дієта

1 день. Салат зі свіжої капусти, моркви, яблук, зелені. Додати 50-60 г свіжого буряку і олію.

2 день. Приготувати кашу з 1 склянки геркулесу на 3 склянки води, додати свіжі або сухі розмочені яблука.

3 день. 500 г сиру (найкраще приготувати самому), 1-2 яблук, 15-20 штук чорносливу. Можливий інший варіант - до сиру додати 1 столову ложку олії, кріп, петрушку, селеру, один зубчик часнику, болгарський перець.

4 день. Яблука. Бажано більшу частину спекти або зробити желе. Для цього яблука почистити, порізати, добавити 3 столових ложки манної крупи, будь-якого варення чи цукру, води (щоб яблука були покриті) і поставити на 15 хвилин в духовку на маленький вогонь.

5 день. Каша з гречки: 1 склянку крупи на 3 склянки води. Під час варіння додати 2 столові ложки олії і дрібно порізану невелику цибулину. Бажано додавати зелень кропу, петрушки.

6 день. Квасоля (1-1,5 склянки) або зелений горошок. Відварити. Змішати з зеленню кропу або петрушки. Можна зробити запіканку, для цього додати два яйця, листя хрону.

7 день. Голубці. Фарш зробити овочевий (цибуля, морква, зелень, пшоно, рис або гречка).

8 день. Макарони з м`ясом або з сиром чи бринзою і зеленню петрушки.

9 день. Червоний пісний борщ з квасолею або холодний буряковий борщ.

10 день. Каша з пшона. 2/3 склянки крупи на 2,5 склянки води. Бажано в цей день пити компот зі свіжих ягід та фруктів або узвар.

Один день влітку слід їсти лише абрикоси (1-2 кг), а взимку і восени пити березовий, сливовий, абрикосовий чи кизиловий соки (1 л), змішані з соком буряку чи моркви.