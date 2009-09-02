Кому корисні апельсинові ванни

У процесі прийняття ванни з ефірною олією, компоненти олії діють на усю поверхню шкіри людини, проте це зовсім не означає, що свою цілющу дію вони надають виключно на шкіру. Річ у тому, що ефірна олія апельсина має високу здатністю щодо проникнення через шкірні покриви.

Просочуючись через шкіру всередину організму, ефірна олія апельсина потрапляє в лімфатичну систему, яка і доставляє її до всіх інших систем органів. Таким чином, ванни з апельсиновою олією мають комплексну дію. Вони заспокоюють і усувають спазми, нормалізують роботу серцево-судинної системи, знижують артеріальний тиск. У зв`язку з останньому обставиною "апельсинові" ванни не рекомендується приймати гіпотонікам. Крім того, такі ванни добре знімають стрес, борються з депресією і простудними захворюваннями.

Апельсинові ванни чудово зволожують і вибілюють шкіру, усувають пігментні плями.

Як правильно застосовувати ванни з ефірною олією апельсина

Ефірну олію апельсина додають у ванну не в чистому вигляді, а, заздалегідь змішавши його з молоком (вершками), медом. Можна використовувати як морську сіль, так і звичайну куховарську.

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