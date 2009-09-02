Приховані ознаки гепатиту

У легких випадках гепатити перебігають практично без ознак, виявляючись лише при випадковому або цілеспрямованому обстеженні (наприклад, на виробництві серед осіб, що контактують з гепатотропними отрутами, при побутових групових отруєннях грибами тощо).

У тяжчих випадках (наприклад, при токсичному гепатиті) клінічні ознаки гепатиту розвиваються швидко, часто у поєднанні з симптомами загальної інтоксикації і токсичного ураження інших органів і систем.

До типових ознак гепатиту належать: жовтяничне забарвленняння шкіри і слизових оболонок, білувато-глинистого кольору випорожнення, насичено-темного кольору ("колір темного пива") сеча, геморагічні явища, збільшення печінки, біль або відчуття тяжкості, повнота в правому підребер`ї. Досить часто виникають носові кровотечі, хворих турбує шкірне свербіння, пригнічений психічний стан, підвищена дратівливість хворих, безсоння і інші ознаки поразки центральної нервової системи.

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