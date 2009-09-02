Імпульсивні покупки - симптом хвороби

Смуток, дратівливість, стрес або ейфорія. Трапляється, що, перебуваючи в цих станах, одні починають нестримно поглинати їжу, інші тягнуться до алкоголю, а деякі ризикують стати жертвою купівельної залежності.Не так вже і рідко, виходячи з повними сумками з супермаркету, універмагу або ринку, ми починаємо розуміти, що, принаймні, половина придбаного, власне, була не так вже і необхідна. Відчуття посилюється з приходом додому, коли, розібравши і ще раз оглянувши покупки, можна вже сміливо кваліфікувати кожне друге придбання як непотрібну, даремну вам річ, куплену стихійно, – за компанію з товаришем по службі, під впливом рекламного повідомлення, через привабливу упаковку або знижку.

Вся справа в психології і, треба визнати, що підходи до здійснення покупки різняться навіть залежно від того, чоловік ви або жінка: перші, як правило, відправляючись купити зимові шини, саме їх і купують, прекрасна половина ж, вискочивши за хлібом, повертається з дюжиною пакетів.

А може, це залежність? Західні психологи і психіатри достатньо давно займаються вивченням імпульсивних покупок і упевнено називають подібний підхід до придбань маніакальним, вважаючи його серйозним захворюванням.

Люди, обділені увагою рідних, неоцінені (зазвичай на їх власну думку) на роботі, мають різні комплекси, часто намагаються урівноважити свій тркивожний стан покупками. Деякі навіть умудряються, скажімо, з поїздки на уїкенд до Швеції привезти не тільки традиційні сувеніри і листівки, але чергову модель мобільного телефону, з десяток предметів атрибутики національної хокейної збірної і ще два кейси «не пам`ятаю точно, чого».

Проблема в людині, яка купила все це, абсолютно не потребуючи на даний момент цих предметів. За оцінками фахівців, нестримним «шопоголізмом» страждає від 1 до 2% відсотків населення.

Поради шопоголікам

1. Перед походом до магазину обов`язково складіть список того, що потрібно купити, і суворо його дотримуйтеся.

2. Грошей беріть стільки, скільки готові витратити.

3. Прагніть використовувати тільки готівку – накопичення на рахунках і пластикових картах випаровуються миттю.

4. Кладучи в корзину чергову покупку, пригадайте, скільки подібних речей у вас вже є і як давно (а точніше, недавно) вони придбані.

5. Подумайте, нарешті, про дітей, батьків, коханих. Мабуть, черговою дрібницею для своєї душі ви позбавите їх чогось по-справжньому необхідного?

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