Що у соках з пакетів?

Навіщо п`ємо. Тому що смачно. А ще віримо - нам це дуже-дуже потрібно. Адже що таке соки? “Кров”, що біжить по жилах мегакорисних яблук, апельсинчиків, томатів.

Насправді. Від ягід-фруктів-овочів у багатьох соках тільки і залишається, що картинка на упаковці. Ні вітамінів, ні клітковини. Зате простих вуглеводів - у надлишку. Літр соку - це в середньому 500 ккал. Звичайно, є соки, у складі яких немає цукру. Зате є фруктоза або інші підсолоджувачі.

Рацпропозиція. Вибирайте, по-перше, ті, у складі яких немає консервантів-фарбників. По-друге, надавайте перевагу збагаченим вітамінами (з цієї точки зору, до речі, непрозорі пакети кращі за скляну тару - вітаміни руйнуються під впливом світла). По-третє, купуйте соки неосвітлені, а з м`якоттю - в них хоч клітковина є. І не пийте соки натщесерце, інакше дуже швидко захочеться їсти.

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