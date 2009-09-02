До 18 років солярії заборонені

Німецька влада вирішила заборонити молоді у віці до 18 років відвідувати солярії для запобігання раку шкіри. Заборона набула чинності 1 вересня.

Тепер молоді люди, які хочуть одержати бронзовий відтінок шкіри, повинні будуть пред`являти посвідчення особи.

Якщо ж власник солярію дозволить неповнолітнім загоряти, йому загрожує штраф в розмірі до 50 тис. євро.

Медики відзначають, що через зневагу правилами засмаги кількість захворювань на рак шкіри у Німеччині стрімко росте: щорічно його діагностують більш ніж у 140 тис. чоловік.

Найнебезпечнішу форму раку шкіри - злоякісну меланому - виявляють приблизно у 22 тисяч німців на рік, при цьому 3000 випадків закінчуються летальним результатом.

www.dw-world.de