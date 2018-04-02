Мюслі та йогурти - псевдодієтичні продукти, або Як не стати жертвою реклами

Прагнучи харчуватися правильно, ми часто стаємо жертвами реклами, в якій виробники різних продуктів харчування для збільшення продажів підміняють одні поняття на інші. Йогурти і сирки Навіщо їмо. Вони смачненькі, в гарненьких упаковках “для дівчаток”, допомагають травленню, в них кальцій, а ще вони стільки “повітря”, що напевно можна їсти скільки захочеш!

Насправді. Тиждень на йогуртах і сирках - а в тілі легкості не додалося. Потім, правда, з`ясовується: у вершкових йогуртах 8% жирності. У одній банці - 150 ккал. З`їсти 10 штук - денна норма калорій. В той же час, 0,3% йогуртів часто невиразні, крохмалисті і віддають жувальною гумкою.

Рацпропозиція. Вибираємо “золоту середину” - молочні продукти жирністю 1,5-2,0%, без ароматизаторів і добавок. Термін придатності не повинен перевищувати 7-10 днів, інакше про молочнокислі бактерії марно говорити. Щоб перекушування було ситним, заїдайте молочні продукти складними вуглеводами - зерновими хлібцями, наприклад.

Мюслі

Навіщо їмо. З`їдена на сніданок “сира каша” з вівсяних пластівців, горішків і сухофруктів - корисна і енергетична їжа, так стверджує реклама.

Насправді. Необроблені пластівці далеко не кожен зможе впихнути в себе за сніданком - навіть з ідейних міркувань. Та і навіщо це потрібно, коли є смачні обсмажені мюслі - з медом, цукатами, шоколадом! Вони так апетитно виглядають в тарілці, так чудово хрустять в роті! Словом, відчуйте різницю. І в плані калорійності - теж. Якщо в суворих, необроблених мюслі калорій як у вівсянці - близько 300 ккал на 100 грамів, то в обсмажених з наповнювачами - 400, а то і усі 500 ккал.

Рацпропозиція. Якщо не подобаються сирі пластівці, їжте оброблені, але не обсмажені в олії. Кращі добавки - горіхи і родзинки. Цукати і кокосові скибочки дуже калорійні. Кращий супровід - молоко або йогурт, щоб зрівноважити вуглеводи легкозасвоюваним білком.

Газована вода “лайт”

Навіщо п`ємо. На телеекрані дівчина 90-60-90, у якої хіба що на лобі не написано “життя вдалося”, п`є газовану воду “лайт” в оточенні завидних молодих людей. І відразу ясно: у неї не просто так ноги стрункі від вух. Терміново дайте і мені чарівної води, і побільше!

Насправді. Калорійність напоїв “лайт” знижується за рахунок заміни цукру іншими підсолоджувачами. Найчастіше, аспартамом, а це речовина сумнівної користі. Декларується виробниками як нешкідлива, але при незначному нагріванні розкладається на “запчастини”, одна з яких - формальдегід. Це, звичайно, крайнощі: у літрі полегшеної газованої води не більше 50 міліграма аспартама; щоб отруїтися, людині треба випити мінімум бочку.

А ще вуглекислота активно подразнює стінки шлунку і кишечника. Підсилює апетит. Кавовмісні напої (кола і енергетики), навпаки, тимчасово пригноблюють апетит, що теж може привести до дисбалансу. Осушила 0,5 літра, пропустила обід, організм скривджений, і наступного разу відкладає з їжі більше жирку на боків як НЗ.

Рацпропозиція. Якщо і пити газовану воду, то в невеликій кількості і після їжі, на повний шлунок.

Соки з пакетів

Навіщо п`ємо. Тому що смачно. А ще віримо - нам це дуже-дуже потрібно. Адже що таке соки? “Кров”, що біжить по жилах мегакорисних яблук, апельсинчиків, томатів.

Насправді. Від ягід-фруктів-овочів у багатьох соках тільки і залишається, що картинка на упаковці. Ні вітамінів, ні клітковини. Зате простих вуглеводів - у надлишку. Літр соку - це в середньому 500 ккал. Звичайно, є соки, у складі яких немає цукру. Зате є фруктоза або інші підсолоджувачі.

Рацпропозиція. Вибирайте, по-перше, ті, у складі яких немає консервантів-фарбників. По-друге, надавайте перевагу збагаченим вітамінами (з цієї точки зору, до речі, непрозорі пакети кращі за скляну тару - вітаміни руйнуються під впливом світла). По-третє, купуйте соки неосвітлені, а з м`якоттю - в них хоч клітковина є. І не пийте соки натщесерце, інакше дуже швидко захочеться їсти.

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