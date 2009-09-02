У Косовому українські медики безкоштовно лікували сербів

У Косовому українські військові лікарі зі складу 12-ї ротації національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР провели чергову гуманітарну акцію з надання безкоштовної медичної допомоги жителям селища Сушице муніципалітету Штрпце.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

По допомогу до українських медиків та їх американських і польських колег звернулося 50 мешканців невеличкого сербського села, що розташоване на висоті близько 2 тисяч метрів над рівнем моря у важкодоступній гірській ділянці зони відповідальності українського миротворчого контингенту.

Безпеку проведення медичної акції забезпечували українські миротворці з базового табору “Бреза” на чолі з командиром спеціальної роти капітаном Олегом САВІНОВИМ. До проведення благодійного заходу долучилися усі медичні працівники українського миротворчого контингенту.

Переважна більшість відвідувачів скаржилася на захворювання суглобів, серцево-судинні хвороби, офтальмологічні та стоматологічні недуги. Під час акції кожен пацієнт отримав кваліфіковану медичну допомогу і необхідні для проходження курсу лікування медикаменти.

Гуманітарна акція з надання безкоштовної медичної допомоги була організована офіцерами секції зв’язків з місцевим населенням спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат”. За словами начальника секції підполковника Володимира МІЛЕНТЬЄВА, вона стала четвертою за час перебування у Косовому українських морських піхотинців. Гуманітарні акції з лікування місцевих жителів наші військові медики проводять по всій зоні відповідальності “УкрПолбату”, при цьому перевага надається віддаленим гірським селищам, де люди не мають можливості отримувати регулярну кваліфіковану медичну допомогу.