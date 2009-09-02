Ген алкоголізму таки існує

Американські вчені виявили ген, що відповідає за потребу в алкоголі. Його модифікація викликає ще більшу тягу до спиртного, Таких висновків дійшли американські вчені з Національного інституту здоров`я США в штаті Меріленд.

У ході дослідів на мавпах автори дослідження встановили, що ген СRF, що відповідає за реакцію на стрес, також визначає і потребу в алкоголі.

Вчені також виявили особливу модифікацію цього гену, яка вже отримала назву T. Мавпи з цим видом гену CRF проявляли підвищену схильність до алкоголю.

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