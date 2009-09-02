Ген алкоголізму таки існує
12:27, 02 вересня 2009Країна
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Відповідає за потребу в спирному
Американські вчені виявили ген, що відповідає за потребу в алкоголі. Його модифікація викликає ще більшу тягу до спиртного, Таких висновків дійшли американські вчені з Національного інституту здоров`я США в штаті Меріленд.
У ході дослідів на мавпах автори дослідження встановили, що ген СRF, що відповідає за реакцію на стрес, також визначає і потребу в алкоголі.
Вчені також виявили особливу модифікацію цього гену, яка вже отримала назву T. Мавпи з цим видом гену CRF проявляли підвищену схильність до алкоголю.
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