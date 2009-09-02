З Вінниччини вивезено 500 тонн отрутохімікатів

З початку року з Вінницької області вивезено 500 тонн отрутохімікатів, залишилось ще близько 400 тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КОШЕЛЬНИК.

За її словами, на вивезення з Вінницької області 500 тонн отрутохімікатів Міністерством екології було передбачено 10 млн. грн. Повністю або частково позбулися небезпечних відходів Чечельницкий, Калинівський, Тиврівський, Вінницький, Хмельницкий та Барський райони області.

Обласне управління з надзвичайних ситуацій також уклало договір з Національним центром поводження з небезпечними відходами на вивезення 37 тонн пестицидів впродовж вересня. 720 тис. грн. на утилізацію виділила обласна рада. Перелік об’єктів, де проводитимуться роботи, визначить спеціальна комісія на чолі з заступником голови облдержадміністрації.

Разом з тим, в управлінні охорони навколишнього середовища наполягають на інвентаризації складів непридатних хімікатів. В області стикнулися з проблемою невідповідності кількості відходів за документами і в реальності.

І.КОШЕЛЬНИК додала, що на сьогодні знешкодження потребують ще близько 400 тонн, не враховуючи Джуринського могильника отрутохімікатів, де зберігається тисяча тонн.