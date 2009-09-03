Криза призвела до зниження смертності в розвинених країнах

Хоч як парадоксально, але рівень смертності у період економічного спаду в розвинених країнах не збільшується, а знижується. Такі дані одержала група аналітиків, до якої увійшли фахівці Канадської медичної асоціації і Університету Вашингтона /США/.

Згідно з їхнім дослідженню, в бідних країнах - з ВВП менш ніж 5 тис. американських доларів на душу населення, труднощі на світовому фінансовому ринку утруднили доступ до базових послуг охорони здоров`я. Але в країнах, які вважаються розвиненими, успіхи в державній економіці не обов`язково пов`язані із зміцненням здоров`я громадян, стверджують експерти. Наприклад, тривалість життя в Сполучених Штатах є низькою, хоча ВВП на душу населення в країні одне з найвищих в світі. Крім того, в Америці найвищий рівень бідності і соціальної нерівності, та і показники здоров`я нації нижчі, ніж в будь-якій іншій багатій країні. Відмічено також, що країни з сильним соціальним захистом і трудовими гарантіями, такі, як Швеція, мають менше змін в показниках національного здоров`я у зв`язку з фінансовою кризою.

Фахівці зафіксували, що в період економічних труднощів минулого і цього року рівні смертності в багатьох розвинених країнах навпаки стали скорочуватися. За припущеннями аналітиків, таку асоціацію можна пояснити тим, що люди в умовах безробіття і неповної робочої зайнятості стали проводити більше часу в колі близьких, позбавилися надмірного напруження і звичайних стресів на робочому місці і стали звертати більше уваги на власне здоров`я, оскільки у них з`явився вільний час. Нинішня криза надала людям можливості зосередитися на інших проблемах, окрім роботи, вважають дослідники.

ami-tass.ru