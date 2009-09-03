Вегетаріанство погіршує пам'ять

Проблема старечого погіршення пам`яті одна з найактуальніших на тлі підвищення тривалості життя людини, яке росте рік від року, але рідко хто з людей похилого віку веде активний спосіб життя, що обумовлене деградацією головного мозку. Клітини мозку починають відмирати вже після 25 років, а після 40 мозок щодня втрачає від 100 до 2 млн. нейронів, тому немає нічого дивовижного в тому, що з віком виникають проблеми, пов`язані з погіршенням пам`яті, уваги, зору і слуху.

Британські учені протягом п`яти років вивчали причини, які впливають на когнітивні функції мозку. І дійшли висновку, що вегетаріанство безпосередньо впливає на погіршення пам`яті, причому проблеми з мозком у вегетаріанців в 6 разів вище, ніж у людей із збалансованою дієтою. Не можна сказати, що висновки учених сенсаційні, вони лише підтвердили те, що мозок без амінокислот і вітамінів В не може нормально ні розвиватися, ні функціонувати. Частина незамінних амінокислот, які є нейромедіаторами, без яких неможлива робота пам`яті і інтелектуальна діяльність, поступають в організм тільки з їжі тваринного походження (м`ясо, яйця, молоко, риба). Також більшість вітамінів В, без яких неможливий синтез гормонів і нейротрансмітерів, практично відсутні в їжі рослинного походження. Брак цих незамінних речовин і приводить до прискореної деградації мозку у літніх людей.

Багато вегетаріанців намагаються компенсувати недолік білків тваринного походження за рахунок збільшення споживання бобах, особливо сої. Але, на жаль, це зробити практично неможливо: у бобах містяться далеко не всі амінокислоти і вітаміни, необхідні для роботи мозку. Більш того, субпродукти можуть привести до зворотних ефектів.

Отже, якщо ви вегетаріанець і хочете прожити довге життя у здоровій пам`яті, вам просто необхідно приймати комплекси вітамінів і амінокислот для мозку. Або повертатися до збалансованого харчування.

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