У США - нові правила використання клітин ембріонів

Національний інститут охорони здоров`я США опублікував нові правила використання стовбурових клітин людських ембріонів в дослідницьких цілях. Документ істотно розширює можливості для державного фінансування експериментів у галузі медицини стовбурових клітин.

Нові правила були розроблені з урахуванням рекомендацій провідних американських учених після відміни Бараком Обамою частини законодавчих обмежень на державне фінансування досліджень клітин, одержаних шляхом руйнування ембріонів людини.

Відповідно до нових правил, розраховувати на державну підтримку зможуть дослідники, що отримуютьт стовбурові клітини з людських ембріонів, які залишилися незатребуваними після процедур екстракорпорального запліднення. Спеціально створювати ембріони, призначені для дослідницьких цілей, ученим як і раніше заборонено.

Наукові установи, що використовують старі лінії стовбурових клітин, також можуть подавати заявки на державну підтримку. Це можливо навіть у тому разі, якщо процедура отримання інформованої згоди, що використалася ними, відрізнялася від передбаченої новими правилами. Для розгляду таких заявок буде створена спеціальна комісія. Крім того, в США буде створений регістр схвалених для державного фінансування ліній стовбурових клітин.

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