Британців закликали віддавати органи для трансплантації

Національна служба охорони здоров`я Великобританії закликала підданих королівства не відмовлятися від посмертного донорства органів і тканин.

Багато британців вважають себе дуже старими або дуже хворими для того, щоб їхні органи використовувалися для пересадки. Серед опитаних старше 55 років таких 54 відсотки, серед молодших — 15 відсотків.

За словами професора Джеймса Нойбергера (James Neuberger), одного з керівників британської трансплантологічної служби, уявлення про те, що літня людина не може стати донором органів і тканин, — це міф. «Органи успішно пересаджують від людей на сьомому і восьмому десятку», - сказав він. Найстаріший донор, повідомив Нойбергер, помер у віці 104 років. Для пересадки була використана рогівка його ока.

Насправді абсолютним протипоказанням до донорства є тільки два стани — ВІЛ-інфекція і хвороба Кройцфельдта-Якоба (людський варіант «коров`ячого сказу»). Хвороби серця і нирок можуть стати перешкодою для їх пересадки, проте, підкреслили в NHS, в організмі є ще багато інших органів і тканин, які можна використовувати для трансплантації.

У листах очікування на різні пересадки у Великобританії - 10 тисяч людей. Щодня троє з них вмирає, не дочекавшись трансплантації. У британському державному регістрі донорів - 16 мільйонів чоловік.

Участь в регістрі NHS дозволяє підданним Великобританії стати донором 23 органів і тканин, включаючи шкіру, сухожилля і кістки. Пересадки обличчя і кінцівок проводяться за окремими угодами з донорами.

medportal.ru