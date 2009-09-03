У дослідженні взяли участь 1503 хлопці і дівчата старше 18 років. Деякі з них вже перебували у шлюбі, деякі були розведені. Їм задавалися різні питання про одруження, розлучення і виховання дітей. 88% опитаних вважають, що одружуватися треба один раз і на все життя.

В результаті дослідження з`ясувалося, що ранні шлюби частіше закінчуються розлученням. Учені пояснюють це тим, що у молодому віці молоді часто не усвідомлюють вантаж відповідальності, тому, коли багато хто з них стикається з суворою дійсністю родинного життя, це призводить до сварок і згодом до розлучення.

Ознайомившись з отриманими результатами, учені дійшли висновку, що ідеальний вік для створення сім`ї - 23-27 років.

"Не слід брати результати дослідження собі за правило. Якщо у вас хороші стосунки і якщо ви хочете одружитися, то не слід з цим затягувати", - говорять учені.

За матеріалами utro.ua