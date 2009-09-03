Буковина: до лікарні з отруєнням потрапили 15 осіб

У Чернівецькій області до інфекційного відділення Сторожинецької центральної райлікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовано 15 осіб, які перебували на хрестинах у приватному кафе „Берізка” 29 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього на святі були 55 осіб.

Фахівці районної СЕС проводять комплекс санітарно-гігієнічних заходів. Попередня причина захворювання – порушення технології приготування страв і недотримання правил особистої гігієни. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.