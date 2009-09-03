У Криму через удар блискавки загинули двоє людей

Два жителі Криму загинули внаслідок ударів блискавки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, обидва нещасні випадки сталися в Красноперекопському районі автономії.

2 вересня о 18.00 неподалік від залізничної станції під час грози загинув 73-річний житель села Воїнка.

Сьогодні о 4.20 блискавкою вбило пастуха. «81-річний чоловік пас корів у степу біля села Орловське і став мішенню для смертельного удару», - повідомили в МНС.

Разом з тим, 1 вересня в Білогорському районі Криму турист з Донецька, який подорожував на велосипеді по плато Карабі-Яйла, вижив після удару блискавки. «Розряд пройшов від одного плеча і вийшов через інше. Крім того, у нього був сильно прискорений пульс, болі в ногах і опіки грудей», - розповіли рятувальники. Потерпілий перебуває в реанімації. Лікарі кажуть, що людину від смерті, швидше за все, врятував мокрий одяг.