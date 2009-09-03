Які мюслі краще не вживати

З`їдена на сніданок “сира каша” з вівсяних пластівців, горішків і сухофруктів - корисна і енергетична їжа, так стверджує реклама.

Насправді. Необроблені пластівці далеко не кожен зможе впихнути в себе за сніданком - навіть з ідейних міркувань. Та і навіщо це потрібно, коли є смачні обсмажені мюслі - з медом, цукатами, шоколадом! Вони так апетитно виглядають в тарілці, так чудово хрустять в роті! Словом, відчуйте різницю. І в плані калорійності - теж. Якщо в суворих, необроблених мюслі калорій як у вівсянці - близько 300 ккал на 100 грамів, то в обсмажених з наповнювачами - 400, а то і усі 500 ккал.

Рацпропозиція. Якщо не подобаються сирі пластівці, їжте оброблені, але не обсмажені в олії. Кращі добавки - горіхи і родзинки. Цукати і кокосові скибочки дуже калорійні. Кращий супровід - молоко або йогурт, щоб зрівноважити вуглеводи легкозасвоюваним білком.

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