Депресія стане головною хворобою людства – ВООЗ

У найближчі два десятиліття депресія стане найпоширенішим захворюванням в світі і відтіснить на другу позицію нинішнього головного ворога людства – серцево-судинні хвороби. Про це оголосила Всесвітня організація охорони здоров`я /ВООЗ/.

При цьому розповсюдження депресії матиме надтяжкі наслідки для економіки, соціальної структури і загальної ситуації в кожній окремій країні і цілих регіонах світу.

Такі прогнози наводять фахівці ВООЗ на п`ятому Всесвітньому саміті з проблем психічного здоров`я, що відкрився сьогодні в Афінах.

Згідно зі статистикою, на сьогодні 450 млн. людей у світі страждають на різні форми психологічного розладу. Більшість з них проживає у країнах, що розвиваються.

"Розрахунки ВООЗ показують, що до 2030 року депресія стане найпоширенішим захворюванням сучасної цивілізації", - заявив один з керівників цієї міжнародної організації професор Шекхар Саксена. При цьому він підкреслив, що ставлення суспільства до психологічних проблем людства має бути "кардинально переглянуто".

ami-tass.ru