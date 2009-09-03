26 російських дітей підхопили за кордоном «свинячий» грип

За останній тиждень серпня грип H1N1 було підтверджено у 26 дітей, які повернулися до Росії із закордонних поїздок. Інформацію про виявлені випадки інфекції повідомив у четвер Головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО, передає Лента.ру.

За його даними, впродовж останнього тижня серпня 2009 року з-за кордону повернулася 7531 російська дитина. У 68 із них були виявлені симптоми ГРВІ. Діагноз нового грипу підтвердився більш ніж у половини із 50 госпіталізованих дітей.

Г.ОНІЩЕНКО повідомив, що найбільша кількість хворих зафіксована у Володимирській області, де вірусом грипу H1N1 заразилися десять маленьких росіян. Крім того, п`ять випадків інфекції зафіксовано у дітей в Нижегородській області, три - в Орловській і два - в Тюменській областях.

Головний санлікар РФ додав, що заходи санітарного моніторингу випадків грипу H1N1, що здійснюються співробітниками Росспоживнагляду, допомогли не допустити хворих дітей до навчальних закладів. Таким чином, на думку Г.ОНІЩЕНКА, фахівці епідеміологічної служби запобігли закриттю двох десятків російських шкіл.

Голова Росспоживнагляду зазначив, що з початком навчального року кількість виїздів дітей за кордон значно скоротилася. Проте співробітники служби, як і раніше, рекомендують дитячим групам відмовитися від зарубіжних поїздок на час канікул.

За інформацією Росспоживнагляду з посиланням на дані регіональних бюро Світової організації охорони здоров`я, до 2 вересня у світі зафіксовано 269 тис. 285 випадків зараження грипом H1N1. 3049 хворих померли.

Крім того, як повідомляє РІА “Новости”, в Єкатеринбурзі 425 дітей не змогли піти до школи через грип H1N1. За словами начальника відділу нагляду за умовами виховання і навчання обласного управління Росспоживнагляду Наталії МОЇСЕЄВОЇ, діти, які повернулися з країн із неблагополучною епідемічною обстановкою щодо нової інфекції, були поміщені в карантин.