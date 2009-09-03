Фінансування медицини в Києві впало до критичного рівня, заявив лідер Громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об`єднання, лідер «Нового Києва» зазначив, що тоді як медична сфера бідує, а хворі вимушені самі купувати необхідні ліки, згідно з інформацією Контрольно-ревізійного управління, фінансування столичних чиновників збільшилося у два рази. «Це ілюстрація того, що є пріоритетом для столичної влади - здоров`я людей чи власне благополуччя», - сказав З.ШКІРЯК.

За його словами, на ліки у столичних медиків грошей практично немає, і лікування хворого - справа рук самого хворого. «Що говорити про високі медичні технології, якщо на підтримку життєдіяльності однієї невідкладної допомоги в такому районі як Дніпровський (а це 329 тис. киян) щодня виділяється лише два шприци, дві ампули магнезії, дві ампули анальгіну і ампула сульфокамфокаїна - всього на 3,14 грн. Мабуть, столичні чиновники вважають, що з таким «джентльменським набором» медики зможуть надати якусь допомогу», - зазначив З.ШКІРЯК.

За інформацією аналітиків «Нового Києва», навіть за оптимістичними прогнозами, запланованих грошей вистачить лише на виплату мізерної зарплати медикам і на погашення боргу медустанов за комунальні послуги.

На думку лідера «Нового Києва», поки при владі залишається нинішня бригада «гастарбайтерів» імені ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, ситуація погіршуватиметься не лише в медицині, але й в інших сферах.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Головне Контрольно-ревізійне управління України повідомило, що київська влада, незважаючи на брак фінансування пріоритетної соціальної сфери, спрямувала значні кошти бюджету міста на розвиток органів місцевого управління, чисельність яких зросла на 439 одиниць (з 2020 у 2006 році до 2459 – в 2008 році), а витрати на їх утримання збільшилися удвічі.

Крім того, в структурі Київської міської державної адміністрації, як виявилося під час аудиту, створено низку управлінь, які дублюють функції регіональних (територіальних) підрозділів центральних органів влади.

Наприклад, упродовж 2007-2008 років на утримання 201 штатної одиниці інформаційно-довідкової служби «CALL-центр» і «Центру правової допомоги киянам, що опинилися в складних життєвих обставинах» витрачено 12,6 млн. грн. Разом з тим, функції зазначених служб фактично дублюються Управлінням з питань звернень громадян КДМА і відділами роботи зі зверненнями громадян районних у місті Києві райдержадміністрацій, зазначають в ГоловКРУ