Імунна система організму: що це таке і як вона розвивається

Імунна система - це сукупність засобів, направлених на зменшення будь-яких зовнішніх дій на організм емоційно-психологічного або хімічного (мінерального, рослинного, тваринного походження), а також максимально можливе в цих умовах збереження постійності і стабільності внутрішнього середовища організму - гомеостазу. Якщо імунній системі не заважати, вона дозволить не тільки змінити і поліпшити якість життя, але і сприяти досягненню активного довголіття.

У становленні імунної системи людини можна виділити декілька етапів. Причому кожен подальший етап істотно залежить від попередніх.

ПЕРШИЙ ЕТАП - до зачаття. Статеві клітини розвиваються в організмах майбутніх батьків. І їх розвиток відбувається в тих умовах, які на той час створені. У дуже поганих умовах зачаття стає проблематичним або не наступає зовсім. Якщо заздалегідь створити запас вітамінів, макро- і мікроелементів, антиоксидантів - розвиток статевих клітин відбуватиметься оптимально. І, відповідно, фон для сильного імунітету надалі. Правда, розвиток стартує з того рівня, який був переданий в спадок їх батьками. Якщо в сім`ї безвідповідально відносяться до продовження роду - генетичні порушення накопичуватимуться, а рівень здоров`я членів сім`ї поступово падатиме. До зачаття потрібно підходити відповідально.

ДРУГИЙ ЕТАП - внутріутробний. Його можна розділити на декілька періодів: ембріональний (живлення відбувається безпосередньо через тканини мами) і плацентарний (дитина і мама розділені плацентою).

У ембріональному періоді відбуваються найбільш значні зміни із статевими клітинами, закладаються основні тканини і органи майбутньої дитини. Але при цьому вона не захищена як від раніше накопичених мамою шлаків обміну речовин, так і нових, таких, що поступають з медикаментами, деякими продуктами і напоями. Цей період тягне за собою весь негатив ендоекології, створений мамою. Нормально сформований орган стане запорукою сильного імунітету надалі. А порушення закладки і формування надалі зроблять його слабкою ланкою в системі імунітету.

У плацентарному періоді захист від несприятливих чинників навколишнього середовища у дитини вже є. До цього часу батьки вже знають про вагітність, звертаються в жіночу консультацію. Але всі основні органи вже закладені і знаходяться в розвитку. Фундамент здоров`я і імунітету (відповідний попередній підготовці) вже закладений. І гінеколог може лише спостерігати за вагітністю, що розвивається. Він в цьому випадку - активний спостерігач. Єдина цілеспрямована допомога - рекомендувати перервати вагітність, що погано розвивається. Змінити і усунути вже наявні порушення в розвитку практично неможливо.

Про порушення в імунній системі дитини на цих етапах свідчать як природжені дефекти розвитку, так і важке протікання післяродового періоду, часті захворювання у перші 6 років життя, схильність до важкого протікання будь-яких інфекцій (у тому числі і грипу), підвищення ймовірності виникнення онкологічних захворювань у дітей.

Неінформована жінка в період вагітності втрачає унікальний шанс омолоджування свого організму. Раніше вважалося, що на 7 років. Натомість неминучі надмірні втрати поживних речовин як мінімум під час вагітності приводять до збільшення її біологічного віку.

ТРЕТІЙ ЕТАП - пологи. Враховуючи непередбачуваність розвитку вагітності в таких умовах, збільшення патології вагітності і можливу патологію в пологах гінекологи все частіше рекомендують кесаревий перетин. Вони полегшують цим життя собі, але ускладнюється післяродовий період як у майбутньої мами, так і її дитини. Одержані при операції значна травма і наркоз позначаться на стані обох, але будуть списані на погану підготовку до вагітності і обгрунтовувані необхідністю проведення кесарева перетини.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП - позаутробний. У ньому можна виділити декілька періодів:

Ранній післяродовий період (1-й місяць життя) - найскладніший. Якщо пологи відбувалися природним чином - природна "технологія" вже відпрацьована впродовж всієї еволюції людини. Якщо через кесаревий перетин - порушується не тільки формування психологічного взаєморозуміння між мамою і дитиною, але і їх відновлення після вагітності. Новонароджений, не одержуючи пасивного імунітету з материнським молоком з першого моменту життя, вимушений виробляти його самостійно. В результаті всі властиві цьому віку запальні захворювання протікають важче. Виникає необхідність в застосуванні антибіотиків, що додатково пригнічує імунітет.

Період активного становлення імунної системи (перші 5-6 років життя). При природному розродженні і грудному вигодовуванні з першої години життя дитина одержує з материнським молоком антитіла, що захищають її від мікроорганізмів і вірусів. І природні в цьому періоді захворювання (дисбактеріоз, кон`юнктивіт, дерматит і т.п.) протікають в стертій формі.

У випадку кесарева перетину або неможливості грудного вигодовування по супутніх захворюваннях імунна підтримка від мами відсутня і дитина вимушена формувати захист самостійно. І кожна зустріч з бактеріями супроводжуватиметься запальним процесом, який в нормі повинен закінчуватися через 5-6 діб виробленням власних антитіл. А тільки в кишечнику дорослої людини налічується близько 500 видів мікроорганізмів! Дитина ж стартує з 0.

Істотне значення в цей період має характер харчування дитини. Наявність в раціоні продуктів незвичайно швидкого приготування або тривалого зберігання додатково перенавантажує незрілу імунну систему дитини.

Емоційний фон, психологічний комфорт забезпечують оптимальне протікання всіх реакцій в організмі, у тому числі і імунних.

Період оптимальної активності імунної системи (6-35 років). Період поступового згасання активності імунної системи (після 35-40 років). З того часу всі життєві процеси поступово втрачають свою активність.

Борис СКАЧКО,

фітотерапевт, автор 20 опублікованих книг і брошур, більш як 40 наукових, більш як 300 популярних статей по темах: фітотерапія, валеологія, правильне здорове харчування, здоровий спосіб життя.