Потужна злива затопила Євпаторію

Сильна злива затопила близько десяти вулиць в Євпаторії та підтопила підвали приватних будинків у чотирьох селах Сакського району Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, в даний час тривають роботи з відкачування води. Потерпілих немає.

Злива тривала на західному побережжі Криму з 23.00 2 вересня до 13.00 3 вересня.

Близько десятка дворів на вулицях Сімферопольська і Лиманна Євпаторії опинилися підтопленими, ще сім вулиць «перетворилися на справжні річки», зазначають рятувальники.

Рух транспорту і трамваїв було зупинено. За допомогою насосів рятувальники впродовж кількох годин відкачували воду з дворів і підтоплених ділянок доріг.

Бійці МНС також надали допомогу учням гімназії імені Сельвінського - в другому корпусі будівлі вода заблокувала вихід. «Рятувальникам на човнах, які орендували в яхтклубі, що розташований неподалік, довелося переправляти дітей через «річку», що текла біля дверей, - повідомили в МНС.

Від дощу постраждали також сіла Уютне, Добрушино, Шишкіно і Велике Сакського району.