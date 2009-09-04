Прості правила для здоров'я мозку

Мозок людини щодня піддається негативним діям і у першу реагує на наші перевантаження і на екологію, нездоровий спосіб життя. Якщо не допомагати нашому організму і мозку зокрема, то порушення роботи нервової системи, а значить і збій всього організму нам забезпечені. Для того, що б цього не відбулося, досить слідувати простим правилам. Вони допоможуть попередити розвиток хвороб, збережуть пам`ять, і ясний розум, зроблять наше життя щасливим і успішним.

1. Стежте за своїм харчуванням. Максимально виключіть продукти з високим вмістом солі і жиру (особливо ковбаси, супи з пакетиків тощо). Виключіть з раціону цукор і білий хліб. Надавайте перевагу зелені, фруктам, овочам і крупам. Краща їжа для мозку - «середземноморська» дієта: риба, морепродукти, овочі, фрукти, оливкове масло.

2. Виключіть каву і чорний чай. Замість цих напоїв пийте зелений чай – він тонізує, «прояснює» мізки, надає антиоксидантну дію.

3. Так само як чищення зубів і обід, включіть у свій режим дня фізичні навантаження. Щоденна прогулянка протягом 30 хв, відмова від ліфтів, ковзани, ролики, велосипед, пробіжки – все це допомагає організму виробляти речовини, що поліпшують мозкову діяльність.

4. Алкоголь, звичайно, чистить судини і алкоголіки рідко помирають від інфарктів, але для мозку алкоголь згубний. Максимальна доза: склянка вина або пива на день – ось межа, за якою мозок йде в нокаут.

5. Якщо Ви палите, закінчуйте з цією самогубною звичкою. Здоровий мозок подарує вам набагато сильніші і приємніші відчуття.

brainmed.ru