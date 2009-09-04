Чим шкідливий аспірин

Здорові люди, які щодня приймають аспірин, аби зменшити вірогідність виникнення тромбів в судинах, лише піддають себе зайвому ризику кровотечі. Такого висновку дійшли британські учені, які опублікували результати своєї праці під назвою "Аспірин для асимптоматичного атеросклерозу".

Дослідження британців не ставить під сумнів позитивну дію аспірину як антикоагулянта для тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями. Автори праці стурбовані постійним вжитком аспірину абсолютно здоровими людьми.

"Сердечники" дійсно зменшують небезпеку інсульту, постійно приймаючи аспірин, - говорить Пітер Вайсберг, директор британського Фонду серцевих захворювань. - Дослідження доводить, що той, хто не страждає артеріальними і сердечними захворюваннями, не повинен приймати аспірин, оскільки шкода - небезпека кровотечі - може виявитися для них набагато більше користі.

За матеріалами utro.ua