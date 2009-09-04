Ефективна дієта для ледачих

Ви дуже ледачі, щоб сидіти на дієтах і ходити в спортзал? Це не проблема, стверджують західні фахівці. Вони розробили ефективний план для тих, хто хоче схуднути, не докладаючи до цього багато зусиль.

Експерти склали дієтичний план, завдяки якому, ви зможете схуднути на 3-4 кілограми за 6 місяців.

По-перше, необхідно відмовитися від цілісного молока на користь знежиреного. Якщо ви любите пити чай або каву з молоком, то і в цьому випадку слід замінити жирне молоко.

На сніданок потрібно обов`язково з`їсти хоч би 1 варене яйце. Дослідження показують, що такий сніданок допомагає скоротити калорійність обіду і вечері на 400 одиниць.

Починайте обід і вечерю з рідких страв. Завдяки цьому порції другої страви будуть меншими.

Їжте поволі, ретельно пережовуючи їжу. Це допоможе вам швидше утамувати відчуття голоду. Експерименти показують, що якщо людина їсть поволі, то щоденна доза споживаних калорій скорочується на 125 одиниць.

Крім того, необхідно пити зелений чай - до 4-5 чашок на день. Тільки це допоможе схуднути на 3 кілограми за 10 місяців.

А ось відвідини спортзалу можна легко замінити щоденною 15-хвилинною зарядкою перед телевізором.

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