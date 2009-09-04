Генпрокуратура розслідує масове отруєння дітей у Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у зв’язку з масовим отруєнням дітей 3 вересня ц.р. в м. Джанкой (АРК) доручив Генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ невідкладно організувати розслідування для з’ясування причин, що призвели до надзвичайної ситуації, та вжити вичерпних заходів реагування.

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України.

В.ЮЩЕНКО також звернувся до міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА з дорученням негайно створити комісію із розслідування надзвичайної ситуації та особисто відбути на місце для організації невідкладної медичної допомоги.

Глава держави також просить голову Ради міністрів АР Крим Віктора ПЛАКІДУ взяти ситуацію під особистий контроль та вжити невідкладних організаційних заходів для надання потерпілим необхідної медичної та матеріальної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, станом на вечір четверга, 3 вересня, 59 дітей госпіталізовані із гострою кишковою інфекцією з явищами гастроентероколіту в місті Джанкой у Криму.

«Госпіталізовані 59 дітей із дитсадків № 5, 9, 16», – повідомив кореспонденту УНІАН представник Міністерства охорони здоров`я автономії.

Зараз у Джанкої працює бригада кримських фахівців – інфекціоністи, педіатри, анестезіологи.