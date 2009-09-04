9 жовтня пройдуть парламентські слухання щодо боротьби з туберкульозом

9 жовтня пройдуть парламентські слухання з питань боротьби з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Херсоні повідомила голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я, народний депутат Тетяна БАХТЄЄВА.

За її словами, слухання стосуватимуться змін законодавства в питаннях, пов`язаних із боротьбою з туберкульозом.

«Наш комітет підготував зміни до закону про боротьбу з туберкульозом, який було прийнято ще в 2001 р.», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Зокрема, за її словами, зміни передбачають впровадження примусового лікування від туберкульозу.

Як зазначила депутат, в Україні налічується близько 500 тис. хворих на туберкульоз, які перебувають на обліку в медустановах, у т.ч. близько 90 тисяч хіміорезистентних хворих, тобто тих, яких неможливо вилікувати існуючими препаратами.